O O – NACAR – LA MAMISELE Saubrigues

O’oElectro Pop voluptueuseCoup de cœur du Plateau de Musicalarue 2025 et l’unanimité de la critique musicale nationale !Vous ne connaissez pas ?! Venez les découvrir à la Mamisèle avant qu’ils ne deviennent célèbres.Composé de Victoria Suter et de Mathieu Daubigné, amis d’enfance, le duo mélange joyeusement (en français et en anglais) la pop expérimentale, l’électronique, et la chanson. Un alliage singulier et décalé qui évoque les accents lyriques de Kate Bush, l’onirisme de Björk, ou encore le groove de Little Dragon se distinguant par son inventivité vocale et une production soignée.Leur album fait partie de la prestigieuse sélection de l’édition 2025 du Prix Joséphine des artistes, présidée par Laurent Garnier.1ère partie : NÁCARElectro Trad BrésilienFinaliste du Tremplin Plein Chant 2024NÁCAR est un trio franco-brésilien qui explore la fusion entre musiques traditionnelles afro-indigènes du nord-est du Brésil et sonorités électroniques. Formé en 2021, le groupe développe un univers hybride entre transe, poésie et textures électro.Ouverture des portes : 19H30 – Plat du jour annoncé sur les réseaux sociauxConcert Assis / DeboutTarif : Gratuit – 18 ans / Réduit et Tribu 15€ / Prévente 17€ / Sur place 20€CB acceptée

LA MAMISELE PLACE DE LA MAIRIE 40230 Saubrigues 40