Ô P’tits Coins au marché de Noël de St Donatien ! place des Enfants nantais Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Bienvenue au premier marché de Noël organisé par l’association des commerçants de Saint-Donatien. Il aura lieu de 10h à 18h sur la place des Enfants nantais à Nantes, en face de la basilique Saint-Donatien. Vous y trouverez des créations uniques pour y faire vos cadeaux ou trouver des décorations de Noël upcyclées ; une ressourcerie à prix libre ; des animations et de la restauration sur place ! Ce sera l’occasion de découvrir les créations réalisées par les personnes qui animent les ateliers chez Ô P’tits coins et les soutenir durant la période des fêtes !

place des Enfants nantais Nantes 44000

https://optitscoins.fr/les-ateliers/le-marche-de-saint-donatien