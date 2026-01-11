O S I E Z ! ATELIERS OSIER CREATIF à partir de 3 ans Villaines-les-Rochers

O S I E Z ! ATELIERS OSIER CREATIF à partir de 3 ans

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 75 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Visitez l'oseraie, la galerie du tressage au tissage, le Centre d'Art avec les innovations autour de l'Osier, et la galerie de peinture au brin d'osier. Chacun repart avec la fabrication de son choix fleur, libellule, poisson, coeur, étoile…

Visitez l’oseraie, la galerie du tressage au tissage, le Centre d’Art avec les innovations autour de l’Osier, et la galerie de peinture au brin d’osier. (Tarif visite (1h) adulte 12€ enfant 8€, atelier d’initiation en famille en complément (1h) 10€ par personne. Chacun repart avec la fabrication de son choix fleur, libellule, poisson, coeur, étoile…

Optez pour un stage (1h30 pour les enfants, à la journée ou à la 1/2 journée pour les adultes).

Enfants 1H30 de 12 à 35 euros (jardin, mangeoire…)

Stages pour les adultes à la journée, (1/2 journée 75 euros, journée 145€).

(jardins suspendus, mangeoire, panier en osier frais… )

La salle d’activité est climatisée. Et la boutique est ouverte jusqu’à 19h.

Ateliers M Hélène Métézeau Centre d’Art autour de l’Osier 12 .

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com

English :

Visit the wicker farm, the wicker weaving gallery, the Art Center with innovations in wickerwork, and the wicker painting gallery. Everyone leaves with the creation of their choice: flower, dragonfly, fish, heart, star…

