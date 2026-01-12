O S I E Z ! Visitez la Galerie de peinture au brin d’osier à Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers

O S I E Z ! Visitez la Galerie de peinture au brin d’osier à Villaines-les-Rochers

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-10-30 13:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Visitez la résidence permanente de l’artiste M Hélène Métézeau.

4 salles dédiées à la peinture au brin d’osier Des encres au calame et encre de galle de Chêne dans le cabinet chinois et 3 salles de peintures grands formats, peintes au brin d’osier

Horaire 11h, 15h

Tarif de visite privatisée avec l’atelier d’initiation 1h30 25 euros

Stages peinture 1/2 journée ou journée

Réservation sur https://osiez.org/ 25 .

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40

English :

Visit the permanent residence of artist M Hélène Métézeau.

4 rooms dedicated to wickerwork: calamus and oak gall ink in the Chinese cabinet and 3 rooms of large-format wickerwork paintings

