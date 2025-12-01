O.V.N.I Les Chevaliers de la Vocalypse en Concert Nogent-le-Rotrou

O.V.N.I Les Chevaliers de la Vocalypse en Concert

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Tarifs 10 à 15 €

Le cénacle, composé de quatre cantatrices aux timbres harmonieux revêtant leurs armures des chevaliers de la Vocalypse, a échafaudé un programme lyrique bien déjanté. Des grands airs d’opéra à la Compagnie Créole, de la chanson traditionnelle à Johnny Hallyday, leur répertoire varie de la musique médiévale jusqu’à nos jours.

Réservation Ticketmaster, France Billet et https://pass.culture.fr/

Billets physiques disponibles à la vente auprès du service culturel de la ville de Nogent-le-Rotrou. Plein tarif 15€ Réduit 10€

> Nogent-le-Rotrou Salle Simone Signoret­ .

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

English :

CONCERT CHANSON & LYRIQUE.

Les Chevaliers de la Vocalypse.

The cenacle, made up of four harmonious female singers in the armor of the Knights of the Vocalypse, has put together a crazy lyrical program. From operatic arias to the Compagnie Créole…

Prices: 10 to 15 ?

