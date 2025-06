Ô Village Fête de la musique 2025 Couzeix Couzeix 21 juin 2025 18:00

Haute-Vienne

Ô Village Fête de la musique 2025 Couzeix 1 Allée du Stade Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

Date(s) :

2025-06-21

La guinguette Ô Village vous invite à célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance festive et estivale ! Découvrez l'une des nouveautés de cette saison un parquet de bois de 100 m² pour vous déhancher et enchaîner vos meilleurs pas de danse au rythme de la musique. Au programme un concert 100% Disco & Funk et Rauz Armada pour faire vibrer la piste toute la soirée ! .

1 Allée du Stade

Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ovillage87@gmail.com

