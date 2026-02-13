OAC / Dijon ASPTT, Stade Pibarot, Alès
OAC / Dijon ASPTT, Stade Pibarot, Alès samedi 11 avril 2026.
OAC / Dijon ASPTT Samedi 11 avril, 18h30 Stade Pibarot Gard
Entrée générale : 7€ / Tarif réduit : 5€ / Moins de 12 ans : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T18:30:00+02:00 – 2026-04-11T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-11T18:30:00+02:00 – 2026-04-11T20:30:00+02:00
Stade Pibarot Chemin des Sports, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.olympique-ales-cevennes.fr »}]
22e journée de National 3. Match Foot