OAC / GC Lucciana, Stade Pibarot, Alès

OAC / GC Lucciana Samedi 7 mars, 14h00 Stade Pibarot Gard
Entrée générale : 7€ / Tarif réduit : 5€ / Moins de 12 ans : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Fin : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00
Stade Pibarot Chemin des Sports, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
18e journée de National 3. Match Foot