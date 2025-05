Oasa Band concert pop rock & street-food ! – Le Cloître Marseille 13e Arrondissement, 27 juin 2025 19:30, Marseille 13e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Oasa Band concert pop rock & street-food ! Vendredi 27 juin 2025 de 19h30 à 23h55. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : 2025-06-27 19:30:00 à 23:55:00

Début : 2025-06-27 19:30:00

fin : 2025-06-27 23:55:00

Date(s) :

2025-06-27

OASA c’est l’abréviation de One Again Shoot Again, un groupe de musiciens expérimentés qui vous proposent de découvrir leurs compositions inspirées des groupes anglais et français pop rock des années 80, et leurs reprises des années 90-2000 !

OASA c’est l’abréviation de One Again Shoot Again !



Oasa Band est un groupe de musiciens expérimentés qui vous proposent de découvrir leurs compositions inspirées des groupes anglais et français pop rock des années 80, et leurs reprises des années 90 2000.



Le restaurant Les Jardins du Cloître vous propose pour cette occasion un choix d’assiettes street-food façon bistronomique.



Entrée 18€ (une assiette street-food offerte)

Réservation obligatoire .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 12 29 42 event@lecloitre13.fr

English :

OASA stands for One Again Shoot Again, a group of experienced musicians who invite you to discover their compositions inspired by the English and French pop rock bands of the 80s, and their covers of the 90s-2000s!

German :

OASA ist die Abkürzung für One Again Shoot Again, eine Gruppe erfahrener Musiker, die Ihnen ihre von englischen und französischen Pop-Rock-Bands der 80er Jahre inspirierten Kompositionen und ihre Coverversionen aus den Jahren 90-2000 vorstellt!

Italiano :

OASA è l’abbreviazione di One Again Shoot Again, un gruppo di musicisti esperti che vi invita a scoprire le loro composizioni ispirate ai gruppi pop rock inglesi e francesi degli anni ’80, e le loro cover degli anni ’90 e 2000!

Espanol :

OASA es la abreviatura de One Again Shoot Again, un grupo de músicos experimentados que le invitan a descubrir sus composiciones inspiradas en los grupos de pop rock ingleses y franceses de los años 80, ¡y sus versiones de los años 90 y 2000!

