Opération skateboard sur l’Oasis piétonne avec 15e en fête Oasis piétonne Paris jeudi 10 juillet 2025.

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août.

Dans ce cadre, l’Union des Institutions Sociales (UIS 15) et Reflets 15 vous proposent deux sessions hebdomadaires de skateboard encadrées par un coach de la Fédération Française de Roller et de Skateboard pour apprendre vos premières figures et perfectionner votre technique !

Rejoignez des cours de skateboard dispensés par un coach spécialisé !

Du mardi 08 juillet 2025 au jeudi 28 août 2025 :

jeudi

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 15 ans.

Date(s) : 2025-07-08T10:00:00+02:00_2025-07-08T12:00:00+02:00;2025-07-10T14:00:00+02:00_2025-07-10T16:00:00+02:00;2025-07-15T10:00:00+02:00_2025-07-15T12:00:00+02:00;2025-07-17T14:00:00+02:00_2025-07-17T16:00:00+02:00;2025-07-22T10:00:00+02:00_2025-07-22T12:00:00+02:00;2025-07-24T14:00:00+02:00_2025-07-24T16:00:00+02:00;2025-07-29T10:00:00+02:00_2025-07-29T12:00:00+02:00;2025-07-31T14:00:00+02:00_2025-07-31T16:00:00+02:00;2025-08-05T10:00:00+02:00_2025-08-05T12:00:00+02:00;2025-08-07T14:00:00+02:00_2025-08-07T16:00:00+02:00;2025-08-12T10:00:00+02:00_2025-08-12T12:00:00+02:00;2025-08-14T14:00:00+02:00_2025-08-14T16:00:00+02:00;2025-08-19T10:00:00+02:00_2025-08-19T12:00:00+02:00;2025-08-21T14:00:00+02:00_2025-08-21T16:00:00+02:00;2025-08-26T10:00:00+02:00_2025-08-26T12:00:00+02:00;2025-08-28T14:00:00+02:00_2025-08-28T16:00:00+02:00

Oasis piétonne 41 rue Bartholomé 75015 Paris