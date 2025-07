Ludomouv’ sur l’Oasis piétonne avec 15e en fête Oasis piétonne Paris

Ludomouv’ sur l’Oasis piétonne avec 15e en fête Oasis piétonne Paris mardi 22 juillet 2025.

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août.

Dans ce cadre, les associations Kaloumba et À l’Adresse du Jeu vous invitent à l’Oasis piétonne, du mardi 22 au dimanche 27 juillet, de 15h à 19h, pour partager des après-midi ludiques !

Sur place, retrouvez des jeux traditionnels venus du monde entier et de toute époque qui raviront petits et grands. En famille ou entre amis, venez nombreux pour prendre part à ce moment de convivialité et de découverte !

Cet été, retrouvez la Ludomouv’ sur l’Oasis piétonne pour un moment de jeux de et de partage !

Du mardi 22 juillet 2025 au dimanche 27 juillet 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Oasis piétonne Avenue Bartholomé 75015 En face du square du Docteur CalmetteParis