Ô’Bart fait son Comedy club Ô’Bart Loireauxence

Ô’Bart fait son Comedy club

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Ô’Bart lance son premier stand-up avec une team d’humoristes qui va vous faire pleurer… de rire !

Début du show à 19h30.

Entrée gratuite.

Sortie au chapeau pour les artistes.

Bières, rires et bonne ambiance garantie.

Sur réservation. .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com

English :

Ô’Bart launches its first stand-up show with a team of comedians who’ll make you cry… with laughter!

