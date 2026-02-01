Ô’Bart fait son Comedy club Ô’Bart Loireauxence
Ô’Bart fait son Comedy club Ô’Bart Loireauxence jeudi 26 février 2026.
Ô’Bart fait son Comedy club
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Ô’Bart lance son premier stand-up avec une team d’humoristes qui va vous faire pleurer… de rire !
Début du show à 19h30.
Entrée gratuite.
Sortie au chapeau pour les artistes.
Bières, rires et bonne ambiance garantie.
Sur réservation. .
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ô’Bart launches its first stand-up show with a team of comedians who’ll make you cry… with laughter!
L’événement Ô’Bart fait son Comedy club Loireauxence a été mis à jour le 2026-02-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis