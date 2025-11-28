Ober’Noël Oberhoffen-sur-Moder
Ober’Noël Oberhoffen-sur-Moder vendredi 28 novembre 2025.
Ober’Noël
16 rue du Cimetière Oberhoffen-sur-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 22:30:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Préparez-vous à plonger dans la magie des fêtes avec un village de Noël chaleureux, des animations pour petits et grands, et une ambiance féerique tout au long du week-end.
Au programme
– Marché de Noël artisanal
– Restauration et buvette
– Concerts et animations
– Passage du Père Noël
– Grande marche aux lampions
– Spectacles, contes et magie
– Tombola et bourse aux jouets .
16 rue du Cimetière Oberhoffen-sur-Moder 67240 Bas-Rhin Grand Est
English :
Get ready to immerse yourself in the magic of the festive season, with a friendly Christmas village, entertainment for young and old, and a magical atmosphere all weekend long.
German :
Bereiten Sie sich darauf vor, in den Zauber der Festtage einzutauchen, mit einem gemütlichen Weihnachtsdorf, Animationen für Groß und Klein und einer märchenhaften Atmosphäre während des gesamten Wochenendes.
Italiano :
Preparatevi a immergervi nella magia delle feste, con un accogliente villaggio natalizio, intrattenimento per grandi e piccini e un’atmosfera magica per tutto il weekend.
Espanol :
Prepárese para sumergirse en la magia de las fiestas, con un acogedor pueblo navideño, espectáculos para grandes y pequeños y un ambiente mágico durante todo el fin de semana.
