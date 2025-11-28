Ober’Noël Oberhoffen-sur-Moder

Ober’Noël

16 rue du Cimetière Oberhoffen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 22:30:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Préparez-vous à plonger dans la magie des fêtes avec un village de Noël chaleureux, des animations pour petits et grands, et une ambiance féerique tout au long du week-end.

Au programme

– Marché de Noël artisanal

– Restauration et buvette

– Concerts et animations

– Passage du Père Noël

– Grande marche aux lampions

– Spectacles, contes et magie

– Tombola et bourse aux jouets .

English :

Get ready to immerse yourself in the magic of the festive season, with a friendly Christmas village, entertainment for young and old, and a magical atmosphere all weekend long.

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, in den Zauber der Festtage einzutauchen, mit einem gemütlichen Weihnachtsdorf, Animationen für Groß und Klein und einer märchenhaften Atmosphäre während des gesamten Wochenendes.

Italiano :

Preparatevi a immergervi nella magia delle feste, con un accogliente villaggio natalizio, intrattenimento per grandi e piccini e un’atmosfera magica per tutto il weekend.

Espanol :

Prepárese para sumergirse en la magia de las fiestas, con un acogedor pueblo navideño, espectáculos para grandes y pequeños y un ambiente mágico durante todo el fin de semana.

