Obert, Hadefi, Robert en concert ‘Django afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 15 mars 2026.
Ce concert aura lieu en acoustique afin de laisser toute la place une musique sans artefact, tantôt virtuose, tantôt touchante par son lyrisme et sa sensibilité.
Alba Obert : violon, voix
Aurélien Robert : guitare
Ghali Hadefi : contrebasse
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz manouche, standards American Song Book — Musiciens bien implantés sur la scène jazz et jazz manouche française, les trois comparses interpréteront des standards de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli ainsi que quelques chansons issues du Great American SongBook.
Le dimanche 15 mars 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 15 mars 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
