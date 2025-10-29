OBERTHUR RECRUTE DES AGENTS DE SECURITE Agence RENNES EST Rennes Mercredi 29 octobre, 08h00 Ille-et-Vilaine

Oberthur recrute 5 agents de sécurité en contrat à durée indéterminée, temps complet, voici vos missions : Accueil et contrôle d’accès (ERT) Surveillance générale du site Prévention et lutte contre la malveillance Contrôle des flux de produits sensibles et hautement sécurisés Vous êtes détenteur de la carte CNAPS et du permis de conduire, alors venez nous rencontrer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T11:00:00.000+01:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine