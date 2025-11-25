OBERTHUR recrute des opérateurs polyvalents ! Agence RENNES EST Rennes Mardi 25 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Voici le contenu du poste : – Alimenter et gérer le stockage des séchoirs en sortie de machine – Gérer les flux internes des séchoirs à l’aide d’un transpalette – Reconstituer la palette à l’aide d’un robot – Vérifier la disponibilité des lots secs – Suivre les lots sur support informatique – Découper le papier à l’aide d’un massicot en fonction de la production – Participer au rangement et au nettoyage de l’atelier Vous utiliserez des engins de manutention et massicot (formation interne), le tr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T12:00:00.000+01:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine