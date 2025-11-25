OBERTHUR recrute des opérateurs polyvalents ! Agence RENNES EST Rennes

OBERTHUR recrute des opérateurs polyvalents ! Mardi 25 novembre, 09h00 Agence RENNES EST Ille-et-Vilaine

Voici le contenu du poste : – Alimenter et gérer le stockage des séchoirs en sortie de machine – Gérer les flux internes des séchoirs à l’aide d’un transpalette – Reconstituer la palette à l’aide d’un robot – Vérifier la disponibilité des lots secs – Suivre les lots sur support informatique – Découper le papier à l’aide d’un massicot en fonction de la production – Participer au rangement et au nettoyage de l’atelier Vous utiliserez des engins de manutention et massicot (formation interne), le tr

