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OBIDJOUL, LES RENDEZ VOUS D ‘EXCEPTION, TRINITE BAIE DES TRESORS, La Trinité

samedi 25 juillet 2026 · TRINITE BAIE DES TRESORS · La Trinité

OBIDJOUL, LES RENDEZ VOUS D ‘EXCEPTION, TRINITE BAIE DES TRESORS, La Trinité

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
TRINITE BAIE DES TRESORS
Adresse
Chemin du Galion
Ville
97220 La Trinité
Département
Martinique
Tarif
Inscription sur KWOL ou au 0696 614952 Albert

OBIDJOUL, LES RENDEZ VOUS D ‘EXCEPTION Samedi 25 juillet, 07h30 TRINITE BAIE DES TRESORS Martinique

Inscription sur KWOL ou au 0696 614952 Albert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T13:30:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T13:30:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’Habitation de la Baie des Tresors. Lieu d’exeption du Péyi Nord de la Martinique.
Une boucle de 9 km.avec une visite guidée et une dégustation des produits de l’Habitation.
Venez nombreux !

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Partez à la découverte de l’Habitation de la Baie des Trésors

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