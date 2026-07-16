OBIDJOUL, LES RENDEZ VOUS D ‘EXCEPTION, TRINITE BAIE DES TRESORS, La Trinité

Informations pratiques

OBIDJOUL, LES RENDEZ VOUS D ‘EXCEPTION Samedi 25 juillet, 07h30 TRINITE BAIE DES TRESORS Martinique

Inscription sur KWOL ou au 0696 614952 Albert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T13:30:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T13:30:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’Habitation de la Baie des Tresors. Lieu d’exeption du Péyi Nord de la Martinique.

Une boucle de 9 km.avec une visite guidée et une dégustation des produits de l’Habitation.

Venez nombreux !

TRINITE BAIE DES TRESORS Chemin du Galion La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696614952 »}]

Partez à la découverte de l’Habitation de la Baie des Trésors