Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël

Eglise Objat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 17:30:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Comme tous les ans, Objat fête Noël. Diverses animations au programme dont la veillée et la messe de la nuit de Noël.

Veillée à 17H30 en l’Eglise

Messe de la nuit de Noël à 21h en l’Eglise .

Eglise Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 81 63

English : Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël

German : Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël

Italiano :

Espanol : Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël

L’événement Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël Objat a été mis à jour le 2025-11-08 par Brive Tourisme