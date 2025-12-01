Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël Objat
Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël Objat mercredi 24 décembre 2025.
Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël
Eglise Objat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 17:30:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Comme tous les ans, Objat fête Noël. Diverses animations au programme dont la veillée et la messe de la nuit de Noël.
Veillée à 17H30 en l’Eglise
Messe de la nuit de Noël à 21h en l’Eglise .
Eglise Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 81 63
English : Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël
German : Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël
Italiano :
Espanol : Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël
L’événement Objat fête Noël: veillée et messe de la nuit de Noël Objat a été mis à jour le 2025-11-08 par Brive Tourisme