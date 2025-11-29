Objectif Bac Le monde pro sans tabou déconstruire les idées reçues sur le monde du travail Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet

Objectif Bac Le monde pro sans tabou déconstruire les idées reçues sur le monde du travail

Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Alice Libat, consultante en orientation scolaire, propose aux lycéens une première approche originale et utile du “monde d’après”.

En 1h30, explorez les réalités du monde du travail temps de travail, revenus, épanouissement, métiers et secteurs d’avenir… venez poser vos questions !

Un atelier dynamique pour s’attaquer aux préjugés et idées reçues dans la bonne humeur.

Public prioritaire lycéens et étudiants.

Dans le cadre d’Objectif Bac, cycle d’ateliers et conférences particulièrement destinés aux lycéens et étudiants. .

Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

English : Objectif Bac Le monde pro sans tabou déconstruire les idées reçues sur le monde du travail

German : Objectif Bac Le monde pro sans tabou déconstruire les idées reçues sur le monde du travail

Italiano :

Espanol : Objectif Bac Le monde pro sans tabou déconstruire les idées reçues sur le monde du travail

L’événement Objectif Bac Le monde pro sans tabou déconstruire les idées reçues sur le monde du travail Anglet a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Anglet