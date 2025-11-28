Objectif Bac Lycéens et parents, ensemble pour une orientation réussie Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet

Objectif Bac Lycéens et parents, ensemble pour une orientation réussie

Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Découvrez un plan d’action avec les bonnes questions à se poser, des outils et des ressources pour accompagner efficacement votre ado.

Une conférence pour les familles par Alice Libat, consultante en orientation scolaire, conçue pour que l’orientation ne rime pas avec tension !

Public prioritaire lycéens et parents.

Dans le cadre d’Objectif Bac, cycle d’ateliers et conférences particulièrement destinés aux lycéens et étudiants. .

