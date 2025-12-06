Objectif Bac Trouve ta voie avec Parcouréo Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet

Objectif Bac Trouve ta voie avec Parcouréo

Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Comment trouver sa voie et prendre le contrôle de son avenir ? Info Jeunes Anglet propose de tester Inforizon pour découvrir les familles de métiers et affiner son projet.

Par Julianie Urrutigaray, conseillère Info Jeunes Anglet

Pour les lycéens et étudiants.

Objectif BAC se décline tout au long de l’année scolaire, en un cycle de conférences et d’ateliers. Ces rendez-vous s’adressent aux lycéens de 1res et de terminales, et plus largement à tous les étudiants ainsi qu’à leur famille, pour soutenir efficacement les apprentissages et les révisions.

Découvrez les clés d’une orientation réussie avec les premiers rendez-vous de novembre et de décembre. .

