Objectif Développement Durable ! L’ Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) Marseille 3e Arrondissement

Objectif Développement Durable !

Jeudi 26 mars 2026. L’ Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) 2 place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Venez en appendre plus sur les projets du concours Objectif Développement durable ! . On vous donne rendez-vous à l’IMVT pour une journée festive et pleine de découvertes !

Rendez-vous à l’IMVT pour la journée festive du concours Objectif développement Durable!







Le programme sera bientôt publié sur le site du concours, mais en attendant, on peut déjà te dire que les stands des projets seront accessibles tout l’après-midi, qu’il y aura des animations et enfin, la remise des prix en fin de journée.







Suivez toutes les infos sur le site du concours. .

L’ Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) 2 place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 82 71 00 service-com@marseille.archi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and find out more about the projects in the Objective: Sustainable Development competition. We look forward to seeing you at the IMVT for a festive day full of discoveries!

L’événement Objectif Développement Durable ! Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille