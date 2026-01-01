Objectif emploi Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer

Objectif emploi

Objectif Emploi fait son retour avec une nouvelle série d’ateliers. Portée par le CCAS de Courseulles-sur-Mer, en collaboration avec France Travail et Solerys, cette action vise à accompagner les demandeurs d’emploi inscrit à France Travail dans leur parcours vers l’emploi, en offrant des outils et des conseils personnalisés pour valoriser leur profil auprès des recruteurs.

Au programme

Jeudi 15 janvier Mes démarches en ligne

Jeudi 12 février Faire le point sur mes compétences professionnelles et concevoir un CV percutant

Jeudi 12 mars Organiser et optimiser ma recherche d’emploi

Jeudi 9 avril Faire le point sur mes compétences professionnelles et concevoir un CV percutant

Jeudi 21 mai Construire et affiner votre projet professionnel au regard du marché du travail

Jeudi 11 juin Faire le point sur mes compétences professionnelles et concevoir un CV percutant

Informations pratiques

– Ateliers gratuits, réservés aux demandeurs d’emploi inscrits à France Travail

– De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

– Salle Quiquemelle (Place du Marché) de Courseulles-sur-Mer

– Inscription auprès de France Travail ou du CCAS au 02 31 36 17 57 ou au 22 rue Rhené Bâton. .

English : Objectif emploi

Objectif Emploi aims to support jobseekers registered with France Travail on their path to employment.

