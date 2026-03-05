Objectif emploi Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot

Objectif emploi

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Forum de l’emploi ouvert à tout public dès 16 ans.

Rencontrez directement des recruteurs, consultez des offres et profitez de conseils (CV, lettre, entretien) et d’infos utiles.

Les visiteurs sont invités à venir avec leur CV.

Forum de l’emploi ouvert à tout public dès 16 ans.

Rencontrez directement des recruteurs, consultez des offres et profitez de conseils (CV, lettre, entretien) et d’infos utiles.

Les visiteurs sont invités à venir avec leur CV. .

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 11 cyber-jeunes@mairie-villeneuvesurlot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Objectif emploi

Job fair open to everyone aged 16 and over.

Meet recruiters directly, consult job offers and get advice (CVs, letters, interviews) and useful information.

Visitors are invited to bring their CVs.

L’événement Objectif emploi Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot