[Objectif Espace] Maison Jacques Prévert Dieppe

[Objectif Espace] Maison Jacques Prévert Dieppe vendredi 3 octobre 2025.

[Objectif Espace]

Maison Jacques Prévert 81 Rue Montigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-03

Maison Jacques Prévert, Dieppe

Du 3 au 11 octobre

Plongez dans l’univers fascinant de l’espace et des sciences lors de Objectif Espace 2025, un événement qui réunit expositions, conférences, débats et ateliers dédiés aux mystères du cosmos, aux technologies spatiales, et aux liens entre espace et environnement.

Au programme

– Ateliers ludiques et interactifs pour tous les âges

– Projections et films suivis de discussions

– Rencontres avec des spécialistes, astronomes, scientifiques

Une initiative qui invite petits et grands à rêver, questionner et explorer l’immensité. .

Maison Jacques Prévert 81 Rue Montigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

English : [Objectif Espace]

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Objectif Espace] Dieppe a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie