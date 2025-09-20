Objectif Flèche ! Rencontre avec les tailleurs de pierre de la Flèche Saint-Michel Flèche Saint-Michel Bordeaux

En accès libre et gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Passez exceptionnellement derrière la palissade du chantier pour aller à la rencontre des Compagnons de Saint-Jacques, qui vous accueillent tout le week-end pour des démonstrations et des initiations à la taille de pierre, en plus de répondre à vos questions sur le chantier !

Les 20 et 21 septembre de 10h à 17h

En accès libre et gratuit, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine

Flèche Saint-Michel Place Canteloup, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 66 00 http://www.bordeaux-tourisme.com La flèche Saint-Michel de Bordeaux a été construite au XVe siècle. Il s’agit de la tour-clocher de la basilique du même nom. Avec 114 mètres de haut, ce clocher est le troisième plus haut de France. Elle possède un carillon de 22 cloches qui a été restauré.

La flèche a fermé ses portes le 1er novembre 2021 pour un important chantier qui va durer cinq ans. Ces travaux sont devenus indispensables pour la préserver et la sauver.

© L. Gauthier, Mairie de Bordeaux