Objectif formation France Travail – Loudun Loudun

Début : 2025-10-08T10:00 – 2025-10-08T12:00

Atelier Objectif Formation organisé par l’ERIP LOUDUNAIS et la Mission Locale Nord Vienne en partenariat avec France Travail & CAP EMPLOI le mercredi 08 octobre 2025 de 10h00 à 12h00 dans les locaux de France Travail Loudun.

Au programme :

– Comment trouver sa formation ?

– Comment la financer ?

Atelier gratuit et ouvert à tous, quel que soit l’âge et la situation.

Inscription au 05 49 22 40 89 ou par mail à erip-loudunais@mlnv.fr

France Travail – Loudun Rue des Aubuies, 86200 Loudun Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Inscription au 05 49 22 40 89 ou par mail à erip-loudunais@mlnv.fr

Comment trouver sa formation et comment la financer ? Formation Financement