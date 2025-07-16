Objectif formes ! Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône
Objectif formes !
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-08-27 14:30:00
fin : 2025-08-27 16:15:00
2025-08-27
Les participants découvrent l’exposition Inoxydable et notamment le travail du photographe Jean-Pierre Sudre. Munis d’un appareil, les jeunes photographes sont ensuite invités à rechercher des formes existantes dans la réalité, et par leur cadrage serré, à les mettre en évidence dans leurs clichés pour créer des compositions graphiques. .
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
