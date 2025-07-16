Objectif formes ! Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2025-08-27 14:30:00

2025-08-27 16:15:00

2025-08-27

Les participants découvrent l’exposition Inoxydable et notamment le travail du photographe Jean-Pierre Sudre. Munis d’un appareil, les jeunes photographes sont ensuite invités à rechercher des formes existantes dans la réalité, et par leur cadrage serré, à les mettre en évidence dans leurs clichés pour créer des compositions graphiques. .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

