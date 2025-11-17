Objectif Industrie place de la favière 43300 langeac Langeac

Objectif Industrie Lundi 17 novembre, 09h30 place de la favière 43300 langeac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:30:00 – 2025-11-17T17:00:00

Fin : 2025-11-17T09:30:00 – 2025-11-17T17:00:00

Mise en place, en partenariat avec les entreprises locales du territoire des Rives du Haut Allier, une journée d’immersion et de découverte des structures industrielles.

Cette initiative vise à :

• Faire découvrir aux participants les différents métiers de l’industrie locale ;

• Sensibiliser le public au fonctionnement global d’une entreprise industrielle ;

• Favoriser les échanges entre entreprises, institutions et personnes en recherche d’emploi, en reconversion ou en insertion ;

• Valoriser les savoir-faire du territoire et susciter des vocations.

Public ciblé :

• Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en reconversion ;

• Travailleurs en insertion ou accompagnés par des structures type Mission Locale, France Travail, Cap Emploi, chantiers d’insertion, EBE ….

