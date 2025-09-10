Objectif job étudiant, par Info Jeunes Limoges Bfm Centre-ville Hall Limoges

Objectif job étudiant, par Info Jeunes Limoges Bfm Centre-ville Hall Limoges mercredi 10 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-10

2025-09-10

Mettez toutes les chances de votre côté, grâce aux conseils et astuces d’Info Jeunes Limoges pour structurer vos candidatures, découvrir comment travailler vos compétences, créer et faire jouer votre réseau.

Stand d’information et de jeux, tenu par des professionnels d’Info Jeunes, pour vous renseigner sur les offres de jobs étudiants stratégies de candidatures, mise en relation professionnelle, préparation aux entretiens et suggestions d’ouvrages disponibles à la Bfm. Possibilité d’échanges confidentiels et d’informations complémentaires sur d’autres thématiques Info Jeunes (vie étudiante, projet d’année de césure, BAFA, loisirs, etc….). .

Bfm Centre-ville Hall 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

