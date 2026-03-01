Objectif Kilimandjaro Maison des Arts Allonnes

Objectif Kilimandjaro

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Soirée-rencontre et témoignages autour du film Gravir le Kilimandjaro

Soirée-rencontre et témoignages autour du film Gravir le Kilimandjaro . Cette rencontre a lieu dans le cadre du projet Un sommet pour toutes, Expédition Uhuru Peak 2026 . Ouverte à tous et gratuite. .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 70 32

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English :

Evening meeting and testimonies around the film Gravir le Kilimandjaro (Climbing Kilimanjaro)

L’événement Objectif Kilimandjaro Allonnes a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT72