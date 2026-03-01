Objectif Kilimandjaro Maison des Arts Allonnes
Objectif Kilimandjaro Maison des Arts Allonnes vendredi 27 mars 2026.
Objectif Kilimandjaro
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 22:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Soirée-rencontre et témoignages autour du film Gravir le Kilimandjaro
Soirée-rencontre et témoignages autour du film Gravir le Kilimandjaro . Cette rencontre a lieu dans le cadre du projet Un sommet pour toutes, Expédition Uhuru Peak 2026 . Ouverte à tous et gratuite. .
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 70 32
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English :
Evening meeting and testimonies around the film Gravir le Kilimandjaro (Climbing Kilimanjaro)
L’événement Objectif Kilimandjaro Allonnes a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT72