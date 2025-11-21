Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Objectif Kreiz Breizh ! Salle du Lac Glomel

Objectif Kreiz Breizh ! Salle du Lac Glomel vendredi 21 novembre 2025.

Objectif Kreiz Breizh !

Salle du Lac Rue du Lac Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Restitution du spectacle issu des Portraits du Kreiz Breizh et du collectage de paroles des habitantes et des habitants. Par la compagnie Ocus.

Pour tout public à partir de 8ans

Org. CCKB   .

Salle du Lac Rue du Lac Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Objectif Kreiz Breizh ! Glomel a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh