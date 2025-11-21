Objectif Kreiz Breizh ! Salle du Lac Glomel
Salle du Lac Rue du Lac Glomel Côtes-d’Armor
Restitution du spectacle issu des Portraits du Kreiz Breizh et du collectage de paroles des habitantes et des habitants. Par la compagnie Ocus.
Pour tout public à partir de 8ans
Org. CCKB .
