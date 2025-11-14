Objectif Kreiz Breizh ! Salle des Fêtes Plélauff
Objectif Kreiz Breizh ! Salle des Fêtes Plélauff vendredi 14 novembre 2025.
Objectif Kreiz Breizh !
Salle des Fêtes Route de Maner Per Plélauff Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Restitution du spectacle issu des Portraits du Kreiz Breizh et du collectage de paroles des habitantes et des habitants. Par la compagnie Ocus.
Pour tout public à partir de 8ans
Org. CCKB .
Salle des Fêtes Route de Maner Per Plélauff 22570 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Objectif Kreiz Breizh ! Plélauff a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh