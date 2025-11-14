Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Objectif Kreiz Breizh ! Salle des Fêtes Plélauff

Salle des Fêtes Route de Maner Per Plélauff Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-11-14
Restitution du spectacle issu des Portraits du Kreiz Breizh et du collectage de paroles des habitantes et des habitants. Par la compagnie Ocus.

Pour tout public à partir de 8ans

Org. CCKB   .

