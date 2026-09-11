OBJECTIF MARS : REJOINS LA MISSION ! allée de la Musardière Péchabou

Informations pratiques

Péchabou

OBJECTIF MARS : REJOINS LA MISSION !

allée de la Musardière Salle de la Musardière Péchabou Haute-Garonne

Tarif : 175.5 – 175.5 – 195 EUR

175.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 09:00:00

fin : 2026-10-26 18:00:00

Date(s) :

2026-10-26 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30

Durant la 2e semaine de la Toussaint, transforme la Musardière en base spatiale de pointe ! Tu as entre 11 et 15 ans ? Ton défi : concevoir, fabriquer et programmer la prochaine expédition sur Mars.

**Pendant la deuxième semaine de la Toussaint, transforme la salle de la Musardière en base spatiale de pointe !**

Tu as entre 11 et 15 ans ? Rejoins le tout nouveau centre de loisirs de Planète Sciences Occitanie à Pechabou pour une semaine d’immersion totale. Ton défi : concevoir, fabriquer et programmer la prochaine expédition sur la planète rouge.

### Au programme de ton stage :

* **Fabrique ton propre rover** grâce à nos imprimantes 3D et découpeuses laser.

* **Code son intelligence artificielle** pour lui apprendre à explorer le sol martien en autonomie.

* **Imagine et bâtis la future base de vie** des astronautes.

**Le grand final :** en fin de semaine, relève le Mars challenge ! Une démonstration technique en direct devant tes proches pour prouver que ta mission est prête pour l’espace.

Du 26 au 30 octobre 2026, pour 24 collégiens de 10-15 ans. Pas besoin d’être un expert, juste d’être curieux ! À la salle La Musardière, Pechabou. Tout sera fourni sur place.

### Le déroulé

Feuille de route : mission Mars

* Jour 1 : briefing et design de la mission. Objectifs : cohésion d’équipe, immersion et pose du cadre scientifique. Actions : découverte des contraintes martiennes (météo, sol, atmosphère), choix du nom de code et création de l’écusson de mission.

* Jour 2 : fabrication des rovers (FabLab en utilisant une base existante et en faisant le carénage pour donner un look de rover). Objectifs : initiation à la fabrication numérique et au travail de conception. Actions : modélisation et assemblage des rovers grâce à l’imprimante 3D et la découpeuse laser ; attribution des rôles techniques (forage, analyse, collecte).

* Jour 3 : coder et bâtir (programmation et habitat). Objectifs : logique de programmation et pensée systémique. Actions : coder l’autonomie des rovers (trajectoires, évitement d’obstacles) et modéliser en équipe la base de vie martienne.

* Jours 4 et 5 : tests Terrain et valorisation (Mars challenge). Objectifs : recette technique, communication orale et valorisation. Actions : calibration des rovers sur décor immersif (J4). Démonstration technique en direct devant les familles : atterrissage, franchissement et déploiement de la base (J5).

### Le tarif

195 € par jeune pour les extérieurs et 175,5 € pour les jeunes de Pechabou. 175.5 .

allée de la Musardière Salle de la Musardière Péchabou 31320 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the second week of All Saints’ Day, turn La Musardière into a state-of-the-art space base?! Are you between 11 and 15 years old?? Your challenge: design, build, and program the next expedition to Mars.

L’événement OBJECTIF MARS : REJOINS LA MISSION ! Péchabou a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE