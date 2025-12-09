Objectif Parrainage Emploi (OPE) Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Adulte, Senior, Personne en situation de handicap

Inscrivez-vous pour vous entraîner à faire des simulations d’entretiens et être coaché la matinée. Mais aussi pour postuler à des offres d’emploi l’après-midi et rencontrer nos entreprises partenaires. Avec un repas offert le midi !

Maison de quartier Bottière Nantes 44300