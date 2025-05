Objectif Patrimoines – Concours photo – Bretagne Cesson-Sévigné, 15 mai 2025, Cesson-Sévigné.

De la Fête de la Bretagne jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine, immortalisez les 99 cités labellisées de Bretagne et partagez votre vision des patrimoines bretons.

**Une expression photographique renouvelée : cap sur les patrimoines de Bretagne !**

Les Communes du Patrimoine Rural, les Petites Cités de Caractère® et l’Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes historiques de Bretagne lancent une nouvelle édition du concours « #Objectif Patrimoines », un événement dédié à la photographie des patrimoines de la Bretagne historique. Cette année, le concours se renouvelle avec plusieurs nouveautés, offrant aux passionnés de photographie une occasion unique de capturer et partager la richesse culturelle et architecturale bretonne.

**Un concours ouvert à tous : racontez la Bretagne à travers votre objectif**

Lancé en 2019, le concours invite amateurs et passionnés de photographie à immortaliser les patrimoines bretons sous un angle libre et personnel. Accessible à tous, sans limite d’âge, il se déroule sur inscription gratuite via le site de [Patrimoines de Bretagne](https://patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo-objectif-patrimoines/).

Une nouvelle rubrique « Racontez-nous vos photos » permet aux participants de partager l’histoire, l’émotion ou l’anecdote derrière leurs clichés, ajoutant une dimension narrative et personnelle à leurs images.

**30 lauréats, 30 récits visuels : des prix à la clé !**

Un jury composé d’élus des réseaux associatifs sélectionnera les 30 meilleures photos selon des critères de qualité, d’originalité, de force de l’image et du respect du thème. Les résultats seront annoncés à partir du 17 octobre 2025.

Parmi les récompenses :

Un appareil photo pour le premier prix.

Des entrées gratuites aux sites touristiques des cités labellisées pour les autres lauréats.

Une mise en valeur des trois premières photos sous forme de cartes postales numériques.

Une exposition en ligne des photographies sélectionnées, rejoignant les 180 clichés primés des années précédentes.

Ne manquez pas cette opportunité de contribuer à un témoignage vivant et collectif des patrimoines bretons. Inscrivez-vous et partagez votre regard sur la Bretagne !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-16T00:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-25T23:59:00.000+02:00

https://patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo-objectif-patrimoines/ 06 63 01 85 61

Bretagne avenue Belle Fontaine 35 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine