OBJECTIF PEYI MWEN, Espace muséographique Bernard David, Le Diamant

Informations pratiques

OBJECTIF PEYI MWEN Vendredi 18 septembre, 08h30 Espace muséographique Bernard David Martinique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

OBJECTIF PEYI MWEN

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026 consacrées au patrimoine de la photographie, l’Espace Muséographique du Diamant ouvre ses portes aux scolaires dans le cadre de « Levez-les yeux ! » pour une journée d’exploration et de transmission intergénérationnelle le vendredi 18 septembre 2026.

Au programme de cette journée :

– Atelier pédagogique : L’aventure de l’image à travers le temps

Comment capturait-on un souvenir au siècle dernier ? Les élèves découvriront l’évolution fascinante de l’appareil photo, cet objet capable de raconter toute une vie :

L’ère du film et du négatif : le mystère de l’image « invisible » qui se révèle au développement.

La magie de l’instant avec le célèbre Polaroid.

L’avènement du numérique et les grandes étapes de son histoire.

– Autour de l’installation murale « Péyi mwen », une causerie

« Mawonaj lidé » sera organisée et les élèves connaitront les coulisses des clichés de Domino: anecdotes de prises de vue, mise en valeur des traditions marines, spectacles et scènes de vie du Diamant et ailleurs.

Une opportunité unique pour les enfants de comprendre le passage de l’outil technique à l’œuvre d’art, et de réaliser la valeur de la photographie comme gardienne de notre mémoire et de notre patrimoine.

Espace muséographique Bernard David Rue Justin Roc, 97223 Le Diamant, France Le Diamant 97223 Martinique Martinique +596596660736 https://pratique.cesecem.mq/pt_musee-martinique/musee-du-pere-david/ [{« type »: « phone », « value »: « 0696 211 399 »}] L’espace muséographique Bernard David retrace l’histoire de la ville du Diamant à travers la collection de ce dernier, ancien prêtre (1970-1998) qui a légué à la commune sa collection d’objets archéologiques précolombiens et ses fonds documentaires. Gratuit.

OBJECTIF PEYI MWEN

©VILLE DU DIAMANT-DOMINO