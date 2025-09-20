« Objectif Sausses » peinture, photos… Salle polyvalente de Sausses Sausses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition organisée par l’association Culturelle Saussoise avec la participation des habitants.

RDV salle « Le Préau ».

Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Entrevaux

04 93 05 46 73

entrevaux@verdontourisme.com

Salle polyvalente de Sausses Sausses 04320 Sausses 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Mathieu Simoulin Verdon Pictures