Objectif Sommet

Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-09

Participez aux Vacances Sportives de février organisées par la mairie d’Arès et le service des sports escalade au programme ! Horaires en ligne.

À partir de 7 ans Gratuit.

Inscription obligatoire sur www.ville-ares.fr.

Renseignements au 06 73 68 61 06.

Lieu salle des sports. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 68 61 06

