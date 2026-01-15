Objectif Sommet Arès
Participez aux Vacances Sportives de février organisées par la mairie d’Arès et le service des sports escalade au programme ! Horaires en ligne.
À partir de 7 ans Gratuit.
Inscription obligatoire sur www.ville-ares.fr.
Renseignements au 06 73 68 61 06.
Lieu salle des sports. .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 68 61 06
