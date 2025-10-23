Objectif terreur ! – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes

Objectif terreur ! – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 15:00 – 16:00

Gratuit : non 10 € TARIF UNIQUE Billetterie : https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32258-0.wb?REFID=J$MlAAAAAADsAA A partir de 5 ans

Depuis de nombreuses années, le royaume de Citrouilleville arrive bon dernier au concours de chasse aux bonbons d’Halloween. Mais cette année, ça va changer car on a décidé de recruter une armée de monstres terrifiants : la Pat’Citrouille ! A travers des histoires qui terrorisent ou qui rassurent, notre équipe va entraîner les petits affreux à devenir de grands monstres qui, on l’espère, rapporteront un maximum de bonbons à Halloween… Et enfin faire gagner le concours à Citrouilleville ! Par la Cie La Fabrique à impros Consigne public : déguisement effrayant recommandé ! Jeune public à partir de 5 ans

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

