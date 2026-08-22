Informations pratiques

Blainville-sur-Mer

Objectif zéro déchet

Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 10:00:00

fin : 2026-10-30 12:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Munis de gants, de sacs et de votre sens de l’observation, ramassage des déchets échoués sur la plage. Il ne s’agit pas seulement de nettoyer ! Chaque trouvaille sera observée, triée et catégorisée pour mieux comprendre d’où viennent les déchets et comment ils arrivent jusqu’à la mer. Inscription obligatoire. Lieu précisé à l’inscription. À partir de 5 ans. .

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

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English : Objectif zéro déchet

L’événement Objectif zéro déchet Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Partenaires extérieurs