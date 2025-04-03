Objectifs pour ma planète Voir le descriptif Nuaillé

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 18:30:00
fin : 2025-11-05 20:30:00

Date(s) :
2025-11-05

Des rendez-vous mensuels d’octobre 2024 à juin 2025 pour apprendre à vivre plus durablement et améliorer ses pratiques au quotidien.   .

Voir le descriptif Territoire d’intervention du C.S.I. Chloro’fil Nuaillé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41  accueil@csichlorofil.fr

L’événement Objectifs pour ma planète Nuaillé a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme du Choletais