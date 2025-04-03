Objectifs pour ma planète Voir le descriptif Nuaillé

Objectifs pour ma planète

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 18:30:00

fin : 2025-11-05 20:30:00

Date(s) :

2025-11-05

Des rendez-vous mensuels d’octobre 2024 à juin 2025 pour apprendre à vivre plus durablement et améliorer ses pratiques au quotidien. .

Voir le descriptif Territoire d’intervention du C.S.I. Chloro’fil Nuaillé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr

