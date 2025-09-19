OBJETS ANCIENS DE LA GRANDE CARAÏBE & ART CONTEMPORAIN MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Pointe-à-Pitre

OBJETS ANCIENS DE LA GRANDE CARAÏBE & ART CONTEMPORAIN Vendredi 19 septembre, 09h00, 14h00 MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

Visite croisée des expositions

Ce parcours thématique met en lumière :

– dans l’exposition permanente, une sélection d’objets du quotidien datant d’avant 1848 collectés par Schœlcher lors de ses voyages dans la Caraïbe, et plus particulièrement les productions artistiques amérindiennes Kali’na (poteries, vanneries, calebasses, massues…)

– dans les salles d’exposition temporaire, les œuvres contemporaines des artistes Etienne de France et Minia Biabiany. Leur projet artistique propose d’ouvrir les récits autour d’un élément important de notre patrimoine caribéen et guadeloupéen : les roches gravées, expressions artistiques symboliques des Amérindiens.

MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire 24 Rue Peynier, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 00590820804 https://www.cg971.fr/lieu/musarth Le Musée Départemental d‘Art et d’Histoire fut fondé en 1887 sur la proposition du célèbre humaniste qui souhaitait offrir aux Guadeloupéens une partie de sa collection personnelle d’œuvres d’art. Dans cette optique, dès 1883, il fit don d’une partie de sa collection au Conseil général de la Guadeloupe avec le souhait qu’un musée soit fondé sur l’île. Victor Schœlcher, qui avait été élu plusieurs fois député de la Guadeloupe et de la Martinique, avait en effet gardé toute sa vie un profond attachement et un intérêt sincère pour les Antilles.

Les œuvres arrivèrent dès 1885 et prirent place deux ans plus tard dans un bâtiment de style néoclassique construit spécifiquement à cet effet. Ainsi naquît le musée Schœlcher en hommage à celui qui fut à la fois un amateur d’art et un collectionneur, un voyageur et un humaniste, un abolitionniste et un fervent républicain. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musarth