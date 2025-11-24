Objets d’Afrique | Peintures et bronzes Couvent des Récollets Cognac
Objets d’Afrique | Peintures et bronzes
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Début : 2025-11-24 10:01:00
fin : 2025-11-29 18:30:00
2025-11-24
Exposition vente d’objets d’artisanat touareg Niger et Objets d’Afrique noire
Exposition de bronzes et peintures de 2 artistes locaux
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 22 45 99 artvoile2@wanadoo.fr
English :
Exhibition and sale of Tuareg handicrafts from Niger and Black Africa
Exhibition of bronzes and paintings by 2 local artists
German :
Ausstellung Verkauf von Kunsthandwerk der Tuareg Niger und Objekte aus Schwarzafrika
Ausstellung von Bronzen und Gemälden von 2 lokalen Künstlern
Italiano :
Esposizione e vendita di artigianato tuareg del Niger e dell’Africa nera
Esposizione di bronzi e dipinti di 2 artisti locali
Espanol :
Exposición y venta de artesanía tuareg de Níger y África Negra
Exposición de bronces y pinturas de 2 artistas locales
