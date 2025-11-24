Objets d’Afrique | Peintures et bronzes Couvent des Récollets Cognac

Objets d’Afrique | Peintures et bronzes

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 10:01:00

fin : 2025-11-29 18:30:00

Date(s) :

2025-11-24

Exposition vente d’objets d’artisanat touareg Niger et Objets d’Afrique noire

Exposition de bronzes et peintures de 2 artistes locaux

.

English :

Exhibition and sale of Tuareg handicrafts from Niger and Black Africa

Exhibition of bronzes and paintings by 2 local artists

German :

Ausstellung Verkauf von Kunsthandwerk der Tuareg Niger und Objekte aus Schwarzafrika

Ausstellung von Bronzen und Gemälden von 2 lokalen Künstlern

Italiano :

Esposizione e vendita di artigianato tuareg del Niger e dell’Africa nera

Esposizione di bronzi e dipinti di 2 artisti locali

Espanol :

Exposición y venta de artesanía tuareg de Níger y África Negra

Exposición de bronces y pinturas de 2 artistas locales

