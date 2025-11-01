Objets Sensibles Le Bocal Salins-les-Bains
Objets Sensibles
Le Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Début : 2025-11-04 14:30:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-04
Exposition d’artisanat d’art
Quelle que soit la matière qu’elles empruntent pour s’exprimer, leurs motivations prennent le chemin de l’émotion.
Parce que leur sensibilité les pousse à se transcender, leurs oeuvres font passer leur maitrise après la surprise et le plaisir qu’elles nous procurent.
Virginie Blanchard, céramiste
Sabine Boilley, céramiste
Sophie Moutarlier-Desseigne, vitrailliste et perlière d’art
Marie-Calire Erny, designer textile
Marjorie Martins, bijoux en micro-macramé
Kelly Merandat, bijoux et décorations
Le Bocal est un lieu d’exposition dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat.
L’association Le Bocal est membre associé des Ateliers d’Art de France depuis 2020.
Nous organisons des événements accueillant du public et destinés à mettre en valeur les artisans d’art et les techniques qu’ils emploient. Ces actions peuvent également prendre la forme de conférences, ateliers, stages, démonstrations, formations & édition de publications. .
Le Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 41 21 68 contact@galerielebocal.art
