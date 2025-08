Objets sortis des réserves Musée Royan

Objets sortis des réserves Musée Royan samedi 20 septembre 2025.

Objets sortis des réserves

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des lithographies et objets habituellement conservés en réserve vous sont présentés.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, lithographs and objects usually kept in reserve are presented to you.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals werden Ihnen Lithografien und Objekte gezeigt, die normalerweise im Lager aufbewahrt werden.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, presentiamo litografie e oggetti che di solito vengono conservati in magazzino.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, presentamos litografías y objetos que suelen estar guardados.

