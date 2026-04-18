Oblique Saint-Péran
Oblique Saint-Péran vendredi 27 novembre 2026.
Saint-Péran
Oblique
Rue de la Cour des Dames Saint-Péran Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 19:30:00
fin : 2026-11-27 20:30:00
Date(s) :
2026-11-27
Oblique naît de l’envie de créer des instants permissifs nourris de spontanéité, en quête d’une nouvelle fantaisie sociale .
La Compagnie Le Ventre vous présente leur nouvelle création un spectacle drôle et sensible pour donner à entendre un monde invisible, altérer l’apparence des choses, décaler la norme, le temps d’un instant.
Durée du spectacle 1h, Tout public
Il est vivement conseillé de réserver Jauge limitée .
Rue de la Cour des Dames Saint-Péran 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Oblique Saint-Péran a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Brocéliande