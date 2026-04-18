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Oblique Saint-Péran

Oblique Saint-Péran vendredi 27 novembre 2026.

Adresse : Rue de la Cour des Dames

Ville : 35380 Saint-Péran

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 27 novembre 2026

Fin : vendredi 27 novembre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Péran

Oblique

Rue de la Cour des Dames Saint-Péran Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 19:30:00
fin : 2026-11-27 20:30:00

Date(s) :
2026-11-27

Oblique naît de l’envie de créer des instants permissifs nourris de spontanéité, en quête d’une nouvelle fantaisie sociale .

La Compagnie Le Ventre vous présente leur nouvelle création un spectacle drôle et sensible pour donner à entendre un monde invisible, altérer l’apparence des choses, décaler la norme, le temps d’un instant.

Durée du spectacle 1h, Tout public
Il est vivement conseillé de réserver Jauge limitée   .

Rue de la Cour des Dames Saint-Péran 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Oblique Saint-Péran a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Brocéliande

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