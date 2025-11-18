O’boucles45 O’boucles45 Châteauneuf-sur-Loire

O’boucles45 Jeudi 11 décembre, 12h00 O’boucles45 Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

O’boucles45

Créatrice de bijoux fantaisie faits main en pâte polymère et au crochet .

Mes bijoux sont colorés, uniques et faits avec beaucoup de passion.

J’adore jouer avec les formes, les couleurs pour créer des pièces qui mettent du pep’s dans la vie de tous les jours.

O’boucles45 2 Allée du Noah 45110 Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/oboucles45 »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année