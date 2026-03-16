Obradovic Tixier duo, Gilles Peterson Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Obradovic Tixier duo, Gilles Peterson

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 20h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Le festival mettra en lumière de nombreuses artistes féminines, accompagnera l’émergence de jeunes talents pour leurs nouvelles inspirations, l’improvisation et la diversité des instruments et, ainsi, des cultures musicales.

Le festival s’ouvrira avec un hommage exceptionnel à Miles Davis autour de la création Sketches of Spain avec le trompettiste new yorkais Michael Leonhard et Israel Galván, l’icône du flamenco et se clôturera par une soirée événement réunissant le légendaire bassiste et directeur musical de Miles Davis, Marcus Miller, ainsi que plusieurs musiciens historiques du trompettiste. Entre ces deux moments forts, plus de dix soirées mettront à l’honneur toutes les esthétiques du jazz contemporain et ses musiques voisines soul, musiques africaines, latines et électroniques.





Obradovic Tixier duo



10 ans déjà pour un duo qui a construit son espace musical singulier avec caractère et virtuosité. Rapides, précis et surprenants, la batterie de Lada Obradovic et les claviers de David Tixier, fondent un son nouveau, dans la fusion d’instruments acoustiques et d’éclats électroniques, de loops mélangés aux différentes strates polyrythmiques et d’harmonies sophistiquées. C’est une véritable source d’énergie positive et combattante qui nous capte et nous captive.





Gilles Peterson



Poursuivons le chemin pour découvrir des artistes mondialement reconnus, inclassables parce qu’ils ont redistribué les cartes, redessiné le contour, effacé les limites. Depuis les années 1980, Gilles Peterson est l’un des DJs les plus emblématiques du Royaume-Uni, figure centrale de la scène clubbing anglaise et acclamé pour son approche musicale qui transcende les genres avec le jazz comme dénominateur commun à toutes les musiques qu’il aime. Son travail a influencé des DJs et artistes du monde entier et lui a valu

l’admiration durable de ses auditeurs. Il est le co-fondateur du Worldwide Festival à Sète et du festival We Out Here au Royaume-Uni. C’est aussi un formidable découvreur de talent, parmi lesquels certains sont à l’affiche de notre 26eme Edition, Kassa Overall, José James ou Kyoto Jazz Massive et l’an passé, les Kokoroko. Le toit terrasse de la Friche est l’endroit idéal pour plonger dans l’univers multiple de Gilles Peterson et rayonner, jouer, danser rencontrer ressentir. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The festival will spotlight numerous female artists, supporting the emergence of young talent for their new inspirations, improvisation and diversity of instruments, and thus of musical cultures.

L’événement Obradovic Tixier duo, Gilles Peterson Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille